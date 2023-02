Osasuna-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Osasuna-Real Madrid, i blancos cercano i tre punti

Il Real Madrid di Re Carlo Ancelotti cerca i tre punti, per rimanere in scia al Barcellona, che ora è distante 8 punti. Altrettanto l’Osasuna che proverà a fermare i blancos, cercando la vittoria. Vittoria che, per i ragazzi di Jagoba Arrasate Elustondo, sarebbe cruciale per ilo discorso Europa.

Osasuna-Real Madrid, le probabili formazioni

OSASUNA (4-3-3): Fernandez; Moncayola, Aridane, U Garcia, Sanchez; Ibanez, Torro, M Gomez; Ezzalzouli, Budimir, K Garcia.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Tchouameni, Ceballos; Valverde Rodrygo, Vinicius