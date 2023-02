Roma, anche Pellegrini rischia il forfait | Le condizioni

Roma, non buone notizie in vista del Verona

Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo i probelemi fisici per Dybala, noie muscolari anche per Pellegrini. Il capitano giallorosso è uscito dal match contro il Salisburgo al 70° per un affaticamento muscolare. In vista proprio dl ritorno contro gli austriaci, Mourinho potrebbe decidere di non convocarlo, o al massimo di farlo restare in panchina. A quel punto si prospetta un classico 3-5-2 con uno tra Volpato e Matic con Cristante e Bove. Si potrebbe anche optare per Solbakken sulla trequarti con El Shaarawy a sostegno di Abraham.