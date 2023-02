Roma, brutte notizie per Wijnaldum in vista del Verona

Roma, Wijnaldum difficilmente partirà titolare domenica sera

Non arrivano buone notizie per la Roma in vista della gara di domenica sera contro il Verona: con i quasi certi forfait di Dybala e Pellegrini, Josè Mourinho deve inventarsi la trequarti che agirà alle spalle di Tammy Abraham.

Quello che appare certo, come riporta La Gazzetta dello Sport, è che sarà difficile vedere domani in campo da titolare Georginio Wijnaldum contro il Verona, nonostante i 20 minuti disputati giovedì sera contro il Salisburgo in Europa League. Il recupero dell’olandese procede a rilento, motivo per il quale Mourinho deciderà probabilmente di farlo partire nuovamente dalla panchina.