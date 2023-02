Roma, occhi puntati sul Verona e non solo: le ultime

Roma, domenica c’è il Verona

La Roma non ha tempo per piangersi addosso dopo la sconfitta di giovedì in Europa League contro il Salisburgo. La qualificazione si giocherà proprio giovedì prossimo a Roma, ed è ancora tutto aperto. Prima c’è da pensare alla partita di domenica contro il Verona, dove ci sarà bisogno di riprendere il feeling con la vittoria, per non mettere a rischio la prossima Champions League. Unico dubbio sarà la presenza o meno di Dybala. In caso non dovesse farcela, sarà pronto all’esordio dal primo minuto Georgino Wijnaldum.

Roma, Martedì avanti tutta per il nuovo stadio

Martedì alle 10.30 si penserà a portare avanti il progetto perla realizzazione del nuovo stadio a Pietralata. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, martedì 21 febbraio alle ore 10:30 la società giallorossa incontrerà le Commissioni Sport e Urbanistica per discutere del progetto.