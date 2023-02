Il sabato del betting, tra Premier e Serie A | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte alle 13.30 in Premier League

Alle 13.30 si parte con Aston Villa–Arsenal. Gli ospiti si sono fatti rimontare dal Manchester City ed ora sono a pari punti( Arsenal con una partita in meno), ma ora è arrivato il momento di riprendere la marcia dopo 1 punto nelle ultime 3 partite; padroni di casa che invece viaggiano all’11° posto in classifica, senza troppe pretese, e con un vantaggio di 10 punti sulla zona retrocessione. I bookmakers la vedono così: 1 a 4.5 su Betfair, X a 3.7 su Betfair e segno 2 a 1.86 su Sportbet.

Cena a base di Serie A

Alle 20.45 a San Siro si gioca Inter–Udinese. I padroni di casa pronti a riprendre il cammino dopo lo stop di Marassi e le varie polemiche seguite alla lite tra Lukaku e Barella; ospiti che sono in piena lotta per un posto in Europa e che quindi non vorranno fare da vittima sacrificale. I bookmakers danno ovviamente molto favorita l’Inter: segno 1 a 1.56 su Sportbet, segno X a 4.45 sempre su Sportbet e segno 2 addirittura a 6.50 su Betfair.