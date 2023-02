Serie B: i risultati della 25^ giornata Il Frosinone pareggia a Palermo, il Cittadella ribalta la Reggina

Finisce in parità tra Palermo e Frosinone

Il Frosinone pareggia a Palermo un match che si era complicato dopo il super gol di Verre che da centrocampo riusciva a battere un Turati sorpreso dalla traiettoria del pallone, Nella ripresa Boloca con un bel tiro al volo riusciva a pareggiare il match, ciociari sempre più primi in classifica. La Reggina si porta sul 2-0, poi viene espulso Fabbian autore della rete del vantaggio e subisce la rimonta del Cittadella che ribalta la partita grazie alle reti di Crociata e Carriero. L’Ascoli vince a Parma, il Benevento torna alla vittoria contro il Brescia, finiscono in parità le partite di Cosenza e Ferrara. Il Perugia batte nel derby umbro la Ternana, mentre il Bari raggiunge al 95′ con Antenucci il Cagliari passato in vantaggio con Lapadula.

I risultati

Sabato ore 14

Benevento-Brescia 1-0: 48′ Tello

Cittadella-Reggina 3-2: 46′, 67′ Crociata, 86′ Carriero-20′ Fabbian, 26′ Hernani

Cosenza-SudTirol 0-0:

PALERMO-Frosinone 1-1: 38′ Verre-75′ Boloca

Parma-Ascoli 0-1: 62′ rig. Gondo

Spal-Como 1-1: 6′ La Mantia-38′ Gabrielloni

Sabato ore 16.15

Bari-Cagliari: 2′ 1-1 Lapadula 95′ Antenucci

Perugia-Ternana: 3-0 54′ Luperini 77′ Santoro 95′ Luperini