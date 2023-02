Apre Cambiaghi, pareggia Cabral. Finisce 1-1 il derby tra Fiorentina-Empoli

Primo tempo scoppiettante

Come da tradizione il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli è una partita piena di occasioni da una parte e dall’altra. Si parte con le polemiche per un atterramento in area di rigore di Barak, ma l’arbitro dice che si può proseguire, poi occasione per Venuti ma la palla finisce alta, ed al 29°, al primo tiro in porta per l’Empoli Nicolò Cambiaghi punisce gli avversari. La viola ha subito una forte reazione ed al 37° trova il gol del pareggio, ma il assistente e VAR annullano per fuorigioco. Allora al 44° è l’Empoli a raddoppiare con Caputo, ma anche questa volta grazie al VAR si annulla per fuorigioco.

Assedio Fiorentina

Si riprende dall’1-0, e dalla Fiorentina che vuole pareggiare, ma una serie di calci d’angolo non portano il risultato sperato, ed al 57° ancora Venuti ha una buona occasione di testa, ma la palla esce oltre il palo destro. Al 67° si mette in mostra il portierone dell’Empoli Vicario, che fa una grande parata su Martinez Quarta. La partita con il passare dei minuti si innervosisce e fioccano cartellini gialli per entrambe le squadre. E quando le speranze viola si stanno esaurendo, arriva il gol del pareggio: all’85° Dodo la mette in mezzo, la palla sbatte contro la traversa e da due passi Cabral la mette in rete. Minuti di recupero scoppiettanti ma che finiscono per consegnare un punto alle due squadre.

TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti (dal 1′ st Dodo), Quarta, Milenkovic (dal 39′ pt Igor), Terzic; Barak, Amrabat (dal 24′ st Bonaventura), Mandragora; Gonzalez, Jovic (dal 24′ st Cabral), Saponara (dal 1′ st Ikonè). A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Dodo, Igor, Ranieri, Biraghi, Duncan, Castrovilli, Bonaventura, Bianco, Ikonè, Cabral, Kouame, Sottil, Brekalo. Allenatore: Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa-Akpro (dal 27′ st Henderson), Marin, Bandinelli (dal 38′ st Grassi); Baldanzi (dal 27′ st Haas); Caputo (dal 38′ st Piccoli), Cambiaghi (dal 14′ st Satriano). A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Fazzini, Grassi, Haas, Henderson, Piccoli, Pjaca, Satriano, Stojanovic, Vignato, Walukiewicz. Allenatore: Zanetti.

Reti: al 28′ pt Cambiaghi, al 40′ st Cabral

Ammonizioni: Akpa Akpro, Ismajli, Cacace, Baldanzi, Martinez Quarta, Bandinelli

Recupero: 4 minuti nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo.