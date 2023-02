Atalanta-Lecce, sfida difficile per Gasperini

Come abbiamo notato, nell’ultimo periodo, l’Atalanta di Gasperini sembra esser tornata quella macchina da gol, di un tempo. I neroblu stanno marciando alla grande combattendo per il secondo posto, ma questa volta potrebbero trovare un avversario scomodo come il Lecce di Barone, che sta facendo benissimo in questo campionato.

Atalanta-Lecce, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Boga; Lookman, Højlund.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Blin; Banda, Colombo, Di Francesco.