Atletico Madric-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

Atletico Madrid-Athletic Bilbao

In questa sfida ci sta considerare che entrambe le squadre potrebbero andare a segno: l’Athletic Bilbao è in un periodo di forma splendido, l’umore è alto anche per la semifinale di Copa raggiunta. I baschi possono creare problemi all’Atletico Madrid e magari segnare un gol al Wanda.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao, le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-4-1-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Mario Hermoso, Lodi; Llorente, Kondogbia, De Paul; Correa, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Athletic Bilbao (4-4-2): Unai Simón; Lekue, Vivian, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Dani García, Vencedor, Muniain; Raúl García, Iñaki Williams. Allenatore: Valverde.