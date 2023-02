Barcellona-Cadice, Xavi vuole tenere la distanza dal Real Madrid

Il Barcellona di Xavi sta andando molto bene ed è primo in classifica. I blaugrana devono assolutamente batter il Cadice, per tenere lontano il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Poco da fare per il Cadice che tenterà in tutti i modi di resistere.

Barcellona-Cadice, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Christensen, Alonso, Balde; Roberto, F de Jong, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

CADICE (4-2-3-1): Ledesma; Carcelen, Fali, Hernandez, Arzamendia; Bongonda, Alcaraz, Escalante, Ocampo; Roger, Guardiola