Barcellona, grandi rischi di sanzioni Fifa e Uefa

Barcellona, ora c’è da preoccuparsi

Intorno al Barcellona il caos è enorme. Le ultime indiscrezioni di El Paìs fanno presagire a gravi conseguenze da parte sia della FIFA che della UEFA. Il presidente della Liga Tebas ha però precisato che in Spagna il reato viene prescritto dopo 3 anni, ma nel caso in cui tutte le accuse vengano confermate, niente impone a FIFA e UEFA di sanzionare il club, nonostante non lo venga fatto nel proprio paese. Infatti la FIFA potrebbe intervenire solo in caso di mancata sanzione da parte della federazione di appartenenza, la UEFA avverte che può sanzionare “qualsiasi attività volta a fissare o influenzare il risultato di una partita a livello nazionale o internazionale e non potrà partecipare alla competizione per una sola stagione“, caso simile a quello del Fenerbahce nel 2013.