Calciomercato Inter, incertezza sul rinnovo del centrocampista: di chi si tratta

Calciomercato Inter, Marotta parla del futuro

L’Inter si trova a fare i conti con il problema rinnovi. Sono diversi i calciatori in scadenza, tra cui Hakan Calhanoglu. Marotta ha parlato della situazione rinnovi ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match interno contro l’Udinese. Il ds nerazzurro ha dichiarato: “Sono diversi i giocatori che meriterebbero e meritano un rinnovo, poi ci sono le strategie della società che tengono conto di valutazioni diverse e differenti tra uno e l’altro. Stiamo lavorando da questo punto di vista, Ausilio sta approcciando i primi contatti con gli agenti dei giocatori. Proseguiremo da qui a qualche mese”.

Inter, la lunga agenda dei rinnovi

Marotta e Ausilio devono fronteggiare la questione rinnovi dei calciatori in scadenza tra giugno 2023 e giugno 2024. Dopo aver perso il capitano, Milan Skriniar, i nerazzurri vorrebbero evitare situazioni analoghe. L’Inter tratterà il rinnovo Dzeko, in scadenza a giugno, di Calhanoglu e di Bastoni, in scadenza nella prossima stagione. Ci sarà da lavorare per i dirigenti nerazzurri per trattenere i propri campioni e dare continuità al progetto.