Calciomercato Juventus, l’ex bianconero favorito per la panchina | I dettagli

Calciomercato Juventus, Zidane vuole tornare ad allenare

La Juventus non vive il suo miglior momento. Il pareggio casalingo contro il Nantes non è certamente garanzia per il prosieguo del cammino europeo bianconero, obiettivo chiave della stagione della Juventus dopo la penalizzazione di 15 punti. Massimiliano Allegri è avvisato e il suo futuro non in bianconero non è certo. Tra i nomi fatti nei mesi scorsi c’è quello di Zinedine Zidane.

Zidane, l’ex bianconero apre una proposta per giugno

Il tecnico francese ha parlato ai microfoni di Le Figaro annunciando il probabile immediato ritorno in panchina. Zidane ha dichiarato: “Tornare ad allenare è il mio obiettivo. Oggi ho tempo libero ma non so quanto durerà. Ho tempo forse fino a giugno, ma potrebbe capitare anche molto velocemente che io torni in panchina“. La Juventus guarda interessata; l’allenatore potrebbe tornare a vestire bianconero, ma sotto altra veste. Da calciatore bianconero, Zizou Zidane, ha ottenuto 151 presenze dal 1996 al 2001, mettendo a segno 24 reti.