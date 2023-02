Calciomercato Milan, l’attaccante verso il Real Madrid: gli aggiornamenti

Calciomercato Milan, Brahim Diaz verso il rinnovo contro il Real Madrid

Brahim Diaz è tra i protagonisti della stagione rossoneri. L’ultima rete dello spagnolo ha garantito ai rossoneri di superare il Tottenham di Antonio Conte. Ciononostante, il futuro di Brahim Diaz potrebbe essere lontano da Milan. Le voci dall’estero dicono che il Real Madrid starebbe pensando a rinnovo dell’attaccante spagnolo.

Brahim Diaz, tra riscatto e rinnovo

Il futuro dello spagnolo è quanto mai incerto. Diverse le voci rincorse che dicono che il Milan starebbe pensando di riscattare il talentuoso attaccante dopo un prestito di tre anni dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da The Athletic, il calciatore avrebbe un raggiunto un accordo con i blancos per il rinnovo del contratto. Lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri e tornare in Spagna.