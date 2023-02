Il Lecce espugna Bergamo | Champions lontana per la squadra di Gasperini?

Il Lecce vince a Bergamo, Atalanta k.o.

Grandissima partita a Bergamo. Il Lecce fa una grande partita e piega l’Atalanta al Gewiss Stadium. Prima Ceesay, poi Blin per il Lecce; l’Atalanta risponde con Højlund. Bergamaschi restano a 41 punti, i salentini salgono a 27, a +10 dal Verona (con una partita in meno). 2-1 per i giallorossi (che ripetono l’impresa dell’andata al Via del Mare).

Atalanta-Lecce, risultato e tabellino

Tabellino: 4′ Ceesay (L), 74′ Blin (L), 87′ Højlund (A)

ATALANTA: Musso, Toloi, Demiral (76′ Palomino), Djimsiti, Zappacosta (46′ Soppy), Éderson (75′ Vorlický), Koopmeiners, Mæhle, Lookman, Højlund, Boga (68′ Muriel). A disposizione: Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Muriel, Ruggeri, Vorlický, Muhameti, Soppy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LECCE: Falcone, Gendrey, Baschirotto, Tuia (68′ Ceccaroni), Gallo, Blin, Hjulmand, Maleh (72′ Askildsen), Banda (62′ Strefezza), Ceesay (62′ Colombo), Di Francesco (69′ Oudin). A disposizione: Bieve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Helgason, Ceccaroni, Strefezza, Oudin, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: Marco Baroni.