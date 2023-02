Juventus, gol e prestazioni per convincere Cherubini | Kean è pronto al rilancio

Juventus, Kean chiamato al riscatto contro lo Spezia

Massimiliano Allegri, durante l’incontro di una settimana fa contro la Fiorentina all’Allianz Stadium, ha difeso i suoi giocatori dai fischi di alcuni sostenitori bianconeri. Tra i calciatori che il tecnico ha voluto difendere spicca Moise Kean. L’attaccante non ha inciso nelle ultime gare e manca al gol da, ormai, troppo tempo. Questa sera, l’attaccante bianconero potrebbe riscattarsi e tornare alla rete.

Kean, occasione da titolare

Il quotidiano La Stampa ha parlato di serata del riscatto per Moise Kean. Infatti, Allegri potrebbe schiararlo dal primo minuto nell’incontro di stasera contro lo Spezia. L’attaccante manca al gol in campionato dal match casalingo contro la Lazio dello scorso 13 novembre (dove fece doppietta nel 3-0 bianconero). Kean è l’unico calciatore bianconero ad andare a segno in tutte le competizioni (6 reti in totale), cosa che non ha permesso all’attaccante di recuperare terreno nella gerarchia (dove rimane terza scelta dopo Vlahovic e Milik). La serata del Picco contro lo Spezia può essere occasione di rilancio per dare nuova vita alla stagione dell’attaccante bianconero.