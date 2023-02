La Lazio vola a Salerno(0-2): decisiva la doppietta di Immobile

Tutto facile per la Lazio di Sarri che continua la corsa Champions League e supera agevolmente la Salernitana grazie ad una doppietta di Ciro Immobile nel secondo tempo. Nel finale Luis Alberto fallisce un calcio di rigore per un fallo su Cancellieri. Lazio che con questi 3 punti supera la Roma nella lotta alla Champions League aspettando il match di stasera contro l’Hellas Verona. Sousa male all’esordio con la Salernitana che non può fare nulla davanti alla squadra di Sarri.

Il tabellino:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Daniliuc, Bronn, Pirola (31’st Lovato); Candreva, Coulibaly, Crnigoj (31’sr Sambia), Vilhena (1’st Valencia), Bradaric; Piatek (31’st Botheim), Bonazzoli (14’st Kastanos). A disposizione: Ochoa, Fiorillo, Gyomber, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino. Allenatore: Paulo Sosa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Gil, Marusic; Vecino (32’st Basic), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (41’st Cancellieri), Pedro (32’st Romero). A disposizione: Maximiliano, Adamonis, Lazzari, Pellegrini, Fares, Marcos Antonio. Allenatore: Sarri.

Reti: 15’st Immobile, 24’st rig. Immobile

Ammoniti: Vecino (L), Pirola (S), Valencia (S)

Espulsi: 43’st Bronn

Note: 44’st Sepe para rigore su Luis Alberto

Recupero: 1’pt, 4’st