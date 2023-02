Lazio, contro la Salernitana sfida cruciale: tutto su Ciro Immobile

Lazio, Sarri punta su Immobile

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha deciso di puntare il tutto per tutto su Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste è rientrato da poco in squadra dopo il brutto infortunio, ma la prestazione contro il Cluj ha dimostrato che l’attaccante sta bene. Come sempre, tutte su di lui le responsabilità e con la Salernitana di Nicola, servirà solo vincere.

Lazio, Sarri perde Pedro

Il tecnico toscano rischia di perdere anche Pedro. Il talento spagnolo è alle prese con un piccolo problema fisico e la sua presenza contro la Salernitana, sembra essere a forte rischio. Inoltre, c’è da considerare la squalifica di Zaccagni, perciò la partita si fa ancor più complicata.