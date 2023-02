Milan, la porta torna sicura: Tatarusanu al terzo clean-sheet

Milan, il riscatto di Tatarusanu

Il momento nero del Milan sembra essere finito. Continua il momento positivo dei rossoneri che, battendo il Monza, raggiungono la terza vittoria consecutiva. Per i rossoneri non c’è solo la vittoria come segnale positivo, ma arriva anche il terzo clean-sheet. Dietro al buon momento rossonero c’è Ciprian Tatarusanu.

Tatarusanu, dalla critica a muro rossonero

I rossoneri non hanno subito gol contro Torino, Tottenham e Monza. Sono 353 i minuti di imbattibilità per la difesa del Milan. La grande prestazione di Tatarusanu all’U-Power Stadium – grazie alla parata su Ciurria e Petagna – ha garantito la vittoria ai suoi. Grandi prestazione che danno sicurezza ai rossoneri. Dopo le critiche ricevute dopo il momento negativo, il portiere rumeno si è riscattato e non fa rimpiangere Mike Maignan. In attesa del rientro del francese, Taturusanu migliora e lascia garanzie di sicurezza ai rossoneri.