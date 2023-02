Roma-Verona, Mourinho sorride: Solbakken stende i gialloblù

Roma-Verona, i giallorossi strappano i tre punti

La Roma, tornata in campo dopo la sconfitta con il Salisburgo, è stata protagonista di una bella prestazione contro un Verona insidioso. I giallorossi partono subito forte creando occasioni da entrambi i lati, ma trovando molta difficoltà nel finalizzare. I gialloblù rispondono con grande atteggiamento, tenendo testa alla squadra di Mourinho, e mettendo sottopressione Rui Patricio in un paio di occasioni. La Roma, nei momenti finali del primo tempo, fiuta il gol e continua a spingere fino a trovarlo con Ola Solbakken che, innescato da un tacco favoloso di Spinazzola, mette alle spalle di Montipò e sigla la sua prima rete in Serie A. Roma in vantaggio. Nel secondo tempo i ritmi rimangono gli stessi, i giallorossi chiudono bene gli spazi e sono ben organizzati. Il Verona cerca di alzare l’intensità di gioco ma non riesce a trattenere il pallino del gioco, anche per l’ottimo lavoro che hanno svolto Mancini e Ibanez. Altra nota positiva è stata la prestazione di Rick Karsdorp. La squadra di Mourinho strappa tre punti importantissimi in chiave Europa, vista anche la sconfitta dell’Atalanta.

Roma-Verona, risultato e tabellino (1-0)

Reti: 44′ pt Solbakken

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (25′ st Zalewski), Bove, Cristante, Spinazzola; Solbakken (25′ st Celik), El Shaarawy ( 41 st Wijnaldum); Abraham (16′ pt Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Pellegrini, Matic, Belotti, Llorente, Celik, Camara, Kumbulla, Wijnaldum, Zalewski, Volpato, Tahirovic, Majchrzak. All. Mourinho

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien (1′ st Coppola), Dawidowicz; De Paoli, Tameze, Duda, Doig; Lazovic (15′ st Braaf), Ngonge (31′ st Kallon); Gaich (15′ st Lasagna). A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Coppola. All. Zaffaroni