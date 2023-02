Salernitana-Lazio, Sarri deve far a meno di Zaccagni

Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni per via della squalifica e nelle ultime ore potrebbe perdere anche Pedro, per un piccolo infortunio. Non resta che affidarsi a Ciro Immobile e sperare che la butti dentro, mentre la Salernitana di Nicola cerca riscatto dopo il brutto momento.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Bronn, Lovato, Bradaric; Candreva, Bohinen, Coulibaly, Vilhena; Bonazzoli, Piatek.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.