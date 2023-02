Triplo rinforzo dall’Udinese per l’Inter della prossima stagione | Marotta ci pensa

Calciomercato Inter, spesa in casa Udinese

La vittoria di ieri sera contro l’Udinese a San Siro per 3-1 si è rivelata importantissima per la classifica e per il morale dei nerazzurri in vista del match di Champions contro il Porto. Tuttavia, l’incontro con i friulani si è dimostrata una grossa occasione per guardare al mercato e per osservare in azioni alcuni giocatori bianconeri finiti nel mirino della dirigenza nerazzurra. Su tutti: Pereyra, Becao e Beto.

Calciomercato Inter, ghiotte occasioni a zero dai bianconeri

Secondo quanto riporta fcinter1908.it, l’Inter avrebbe messo nel mirino i tre calciatori dell’Udinese. Ghiotta occasione Pereyra, in scadenza a giugno, seguito già da diverso tempo dai dirigenti nerazzurri. Stessa cosa per Becao, uno degli indiziati per sostituire Skriniar, e Beto. Quest’ultimo è stato già accostato ai nerazzurri prima dell’arrivo di Lukaku. Proprio il fattore Lukaku sarà determinante per Beto. Infatti, se il belga dovesse rientrare al Chelsea, i nerazzurri potrebbero optare per il portoghese per sostituirlo.