Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: via allo scambio di attaccanti

Calciomercato Inter, Marotta non intenzionato a riscattare Lukaku

Il mercato dell’Inter vive il momento delle scelte anche per quanto riguarda gli attaccanti: Marotta sembra intenzionato a non esercitare il riscatto di Romelu Lukaku dal Chelsea, visto che finora il suo rendimento non è in linea col suo stipendio: al netto degli infortuni, i soli 2 gol segnati in questo campionato sono troppo pochi per il calciatore più pagato della Serie A con 8,5 milioni di euro netti (11,14 milioni lordi) all’anno.

Mercato Inter, l’idea di Marotta è sostituire Lukaku con Thuram

Come riporta calciomercato.com, l’idea dell’Inter è quella di salutare Romelu Lukaku per rimpiazzarlo con Marcus Thuram. L’attaccante francese classe 1997 ha 4 anni in meno del centravanti belga e ha già annunciato che non rinnoverà il contratto col Borussia Monchengladbach in scadenza a giugno, quando si svincolerà a parametro zero.