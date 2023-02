Calciomercato Inter, Thuram si riavvicina a Milano: i dettagli

Calciomercato Inter, Thuram verso i nerazzurri: Marotta ci prova

“Con Marcus Thuram abbiamo mollato. Dobbiamo accettarlo quando si tratta di club ancora più grandi, dove potrebbe andare Marcus. Il fatto che i giocatori ci lasceranno gratis non è una situazione positiva e non posso addolcirla”. Sono queste le parole di Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach. Il dirigente piace moltissimo all’Inter, che potrebbe arrivare a parametro zero a fine stagione al posto di Correa, sicuro partente. Tutto questo aspettando di conoscere il futuro di Lukaku, che potrebbe essere però lontano da Milano.