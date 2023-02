Calciomercato Inter, vincere o vincere

Da qui si aprirebbero molte piste per il mercato

In questi giorni l’Inter si sta preparando a quella che senza ombra di dubbio rappresenta la gara più importante dell’intera stagione, la partita di andata degli ottavi di Champions contro il Porto. L’importanza che tale partita possiede sta nel fatto che uno i nerazzurri non riescono ad accedere ai quarti dall’ormai lontano 2010-2011; e due il passaggio del turno garantirebbe alle casse societarie una entrata pari a 20 milioni. E con delle motivazioni del genere va da se che l’imperativo è uno soltanto: vincere. Un’entrata del genere inoltre aprirebbe tantissimi sviluppi futuri in tema mercato. Con le giuste accortezze infatti, la società potrebbe realmente andare a porre le basi per costruire la squadra del futuro. In casa Inter quindi lo sanno bene tutti, ora resta soltanto da fare una prestazione degna della squadra che sono. Il Porto è avvisato.