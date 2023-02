Calciomercato Juventus, AS rivela: “Vlahovic al Manchester United per 100 milioni” | Il retroscena

Calciomercato Juventus, Vlahovic conteso da Real e Manchester

Il quotidiano AS rivela un clamoroso colpo di mercato che poteva esserci a gennaio. Infatti la testata spagnola ha scritto in queste ore che Dusan Vlahovic è stato a un passo dal Manchester United per una cifra fra i 100 e i 120 milioni di euro.

“Le trattative erano pronte a chiudersi, ma all’ultimo l’agente del serbo ha bloccato tutto”. Tutto questo però potrebbe ripresentarsi a luglio perchè il calciatore piace fortemente sia ai Red Devils che al Real Madrid, che cercano sempre di più l’erede di Karim Benzema.