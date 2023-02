Calciomercato Juventus, l’argentino ritrovato

Ora il futuro è tutto nelle sue mani

Ci sono giocatori che nonostante le difficoltà che possono incontrare in una stagione, quando decidono di mettersi a fare sul serio, confermano ancora una volta il loro essere fuoriclasse indiscutibili. E’ il caso di Angel Di Maria. L’argentino infatti sembra essere tornato il campione che è. Forse, complice anche la vittoria del mondiale in Qatar con la sua Argentina, il trentacinquenne sta letteralmente trascinando la Juventus in questa seconda parte di stagione. Eppure l’annata calcistica non era cominciata nel migliore dei modi, tant’è che stava sempre più prendendo piede che la permanenza di Angel a Torino era soltanto una tappa di passaggio per consentirgli di andare a disputare il mondiale e poi di tornare in patria per concludere la sua carriera. Ora però la musica è cambiata e l’intera squadra lo sa bene, aggrappandosi a lui in un momento di difficoltà piuttosto palese.

Calciomercato Juventus, gli sviluppi futuri

Con un campione del mondo ritrovato al cento per cento, le richieste provenienti perlopiù dal Sudamerica non si sono fatte attendere. I bianconeri dal canto loro attualmente non sono nella posizione di avanzare proposte per rinnovare il contratto a Di Maria. Troppe le incognite e le incertezze soprattutto dettate da una crisi societaria ormai ben nota. Nonostante ciò però, l’idea di continuare almeno per un altro anno con la Juventus, non dispiacerebbe all’argentino. L’unica cosa sulla quale la società torinese deve ben sperare è che non arrivi una proposta soddisfacente e stimolante che spinga il centrocampista numero ventidue a prendere nuove strade.