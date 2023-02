Calciomercato Juventus, resta viva la pista per l’attaccante: ecco le novità

Calciomercato Juventus, Thuram rimane un obiettivo

La Juventus, nella sessione di mercato estiva, rinnoverà completamente la rosa dicendo addio ai senatori e facendo spazio alle “nuove” leve. Cherubini avrà il compito di sostituire i titolarissimi con giocatori giovani e con ampi margini di miglioramento. Uno dei tanti talenti seguiti dai bianconeri è Marcus Thuram, ormai in uscita dal Borussia Monchengladbach.

Juventus, senti Roland Virkus

Il ds del Borussia Monchengladbach, Roland Virkus, ha definitivamente ufficializzato l’addio di Marcus Thuram, a fine stagione. I tentativi per trattenerlo sono stati molti ma il ragazzo cerca una big. Ecco le parole del ds, un pò stizzito, sull’addio dell’attaccante: “Abbiamo deciso di mollare la presa, dobbiamo accettarlo, ci sono club ancora più grandi dove Marcus potrebbe andare. Il fatto che i giocatori ci lasceranno senza guadagnarci non è una cosa positiva e non posso neanche fare più di tanto per addolcire la pillola”. La Juventus rimane alla finestra.