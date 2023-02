Calciomercato Milan, il concetto di squadra

La società continua ad aspettarlo

La crisi nera che stava passando il Milan lo scorso Gennaio, sembra ormai solo un brutto ricordo. La squadra infatti nelle ultime gare ha collezionate solo vittorie sia in campionato che in Champions. Segnale questo che il momento di difficoltà è ormai alle spalle. Eppure nonostante ciò, c’è ancora chi non riesce ad esprimersi ai suoi migliori livelli, ossia De Ketelaere. Il belga non convince, entra dalla panchina, sbaglia delle occasioni d’oro e si demoralizza sempre di più. Fortunatamente per lui però squadra e società lo rassicurano cercando di fargli ritrovare quella tranquillità emotiva della quale ha tanto bisogno ora.

Milan, da Diaz a Ibra passando per mister Pioli

Tutti con Charles verrebbe da dire. Nei giorni scorsi i messaggi ed i gesti di incoraggiamento rivolti al ventunenne sono stati davvero tanti. Da Ibra che ne ha elogiato le indiscusse qualità tecniche allo stesso Diaz, colui che di fatto gli ha scippato il posto da titolare che al termine della gara col Monza lo ha abbracciato rincuorandolo. Anche lo stesso allenatore Stefano Pioli, ha dimostrato empatia verso di lui, dicendo che il gol arriverà e che molto probabilmente lo sconforto che sta avendo è dovuto al fatto che voleva portare un contributo maggiore alla causa. In ogni caso la priorità assoluta adesso per ritrovare il belga è quella di farlo sentire a casa e che l’intera squadra e l’intera società remano nella sua stessa direzione.