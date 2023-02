Calciomercato Milan, pazza idea per l’attaccante: Maldini ci pensa

Calciomercato Milan, attacco da rinnovare

Il reparto offensivo del Milan sarà completamente da rinnovare. Leao, con ogni probabilità, partirà a fine stagione, Ibrahimovic dovrà fare spazio alla gioventù e Giroud che comincia ad arrancare. Il ds del dei rossoneri, Paolo Maldini, sta valutando se inserire in rosa una vecchia conoscenza della Serie A, che attualmente sta facendo molto bene.

Milan, Maldini pensa ad Icardi

Eh già, proprio lui. A quanto pare Maldini e Massara stanno sondando il terreno per riportare l’argentino in Italia, sponda Milan. Mauro Icardi sta facendo molto bene con il Galatasaray segnando una doppietta anche nel derby, che riporta un pò alla mente, quelli giocati in Serie A. Potrebbe far comodo ad un attacco così vecchio e sguarnito.