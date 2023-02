Calciomercato Roma, Mourinho ribadisce il suo futuro | La situazione

Calciomercato Roma, Mourinho tra presente e futuro

La Roma ha vinto un’ottimo partita contro il Verona, dimostrando anche quella prova di carattere non avuta in altri contesti. Ma c’è qualcuno a cui non sono piaciuti i fischi rivolti a qualche giocatore e parliamo di Josè Mourinho. L’allenatore lusitano, difatti, nel dopo partita, ha richiamato l’attenzione a quell’episodio, spiegando che così non si aiuta ne squadra ne tanto meno i giocatori. Inoltre, Mourinho, manda una stoccata finale che, automaticamente, fa nascere una domanda tra il popolo giallorosso.

Roma, Mourinho: ” A fine stagione avrò tanto da dire”

Questa è la frase pronunciata da Josè Mourinho nel post gara. “Ma che se ne va a giugno?“, questa è la domanda che si stanno facendo tutti i romanisti schierati completamente con il portoghese. Tante voci dicono Chelsea o PSG, ma attenzione anche al Newcastle.