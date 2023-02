Il lunedì del betting, posticipi in Serie A e LaLiga | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte con la Serie A

Alle 20.45 a Torino il posticipo della 23a giornata di Serie A tra Torino e Cremonese. Padroni di casa che arrivano dalla sconfitta di Milano, ma in cui non ha demeritato, e che non vede lontana la zona Europa. Ospiti che invece sono sempre più soli in fondo alla classifica ed arrivano dalla pesante sconfitta di Napoli. I bookmakers vedono la partita in questo modo: segno 1 a 1.71 su Sportbet, segno 2 a 5.5 su Betfaire e segno X su Sportbet a 3,8.

Voliamo in Spagna

Alle 21 al Coliseum Alfonso Perez si sfidano Getafe e Valencia: sono ora le due squadre rimaste a non avere ancora vinto una partita de LaLiga nel 2023, e con entrambe le squadre all’interno della zona retrocessione, questa sfida è decisiva ai fini della stagione. Attualmente il Valencia è 18° con 20 punti e il Getafe 19°con 19 punti. Anche i bookmakers sono divisi e vedono la partita in questo modo: Sportbet quota il segno 1 a 2.9, il segno X a 2.95 ed il segno 2 a 2.85 .