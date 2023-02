Il mondo del betting è sempre più live

Le scommesse sportive, specialmente nella versione dal vivo (live) sono sempre più popolari tra gli appassionati di calcio e sport in generale. Tuttavia, i giocatori spesso commettono errori che possono compromettere la loro esperienza di gioco e portare a perdite finanziarie.

Pur non esistendo scommesse vincenti al 100 per cento , esistono certamente accortezze per migliorare la propria esperienza di gioco. Proviamo ad analizzare brevemente alcuni dei principali errori che sarebbe meglio evitare, soprattutto per chi ha un budget di gioco limitato.

Giocare su troppi eventi senza analisi

In primo luogo, molti giocatori commettono l’errore di scommettere su molti eventi sportivi in corso contemporaneamente. Questo perché spesso si fanno prendere dall’entusiasmo del momento, convinti di alzare la quota senza analisi, mettendo in gioco il proprio denaro senza valutare attentamente le probabilità di vittoria.

Per evitare questo errore, è importante avere una visione d’insieme dell’evento e dei suoi sviluppi prima di fare una scommessa. Dalle ultime notizie alle interviste esclusive , è importante restare informati ed integrare queste informazioni nelle propria strategia di gioco.

Ogni strategia di gioco dovrà già essere ben chiara nella nostra testa prima dell’inizio dell’evento, e sempre basata sull’analisi delle probabilità di vittoria mai dalle proprie sensazioni.Diversamente, si può fare davvero male al portafoglio.

Scommettere oltre le proprie possibilità

Oltre al fatto che il gioco deve sempre restare “un gioco” e non bisogna mai usare denaro che non ci si può permettere di perdere, sembra banale e quasi scontato, molti giocatori perdono proprio perché puntano troppo.

Spesso, il comune giocatore medio, si fa prendere dall’entusiasmo e mette in gioco somme di denaro troppo alte. Per evitare questo errore, è importante avere un budget di gioco ben definito e rispettare i propri limiti.

Questo vuol dire, anche, dedicare 10 minuti alla compilazione di un foglio excel ordinato per tenere traccia di ogni giocata: in questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese e si potrà continuare a giocare in modo responsabile, divertente e senza stress.

Giocare su sport sconosciuti

Un altro errore comune è quello di scommettere su sport, giocatori o leghe che non si conoscono bene. Questo può portare a valutazioni imprecise delle probabilità di vittoria e a perdite finanziarie consistenti.

Analizzare un campionato piuttosto che un altro, o lanciarsi su eventi come la Serie B , che richiedono una conoscenza maggiore rispetto ai big match più famosi, non andrebbe mai fatto alla leggera.

Anche in questo caso, meglio spostarsi su qualcosa di più affine alle nostre conoscenze o, almeno, avere il tempo da dedicare allo studio del nuovo sport, lega o giocatore sui quali si vuole giocare.

Come mantenere i nervi saldi?

Infine, molti giocatori commettono l’errore di non controllare le proprie emozioni. Spesso si lasciano prendere dall’entusiasmo o dalla frustrazione e fanno scommesse irrazionali. È importante mantenere la calma e non lasciarsi influenzare da eventi esterni durante il gioco.

Per evitare gli errori nelle scommesse sportive live, è importante avere una visione d’insieme dell’evento, una strategia di gioco ben definita, rispettare il proprio budget di gioco, avere una conoscenza approfondita dello sport su cui si scommette e mantenere la calma durante il gioco.

Alla fine si tratta di divertirsi con gli sport e le squadre che più si amano, se deve essere uno stress senza fine meglio chiudere tutto e godersi l’aria aperta.