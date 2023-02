Lazio, che sorpresa la classifica: Sarri ci crede

Lazio, sempre più accesa la corsa Champions

Bel momento della Lazio di Sarri, che rialza la testa dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta. I biancocelesti ha sistemato prima la pratica Cluj, vincendo per 1 a 0, poi la nuova Salernitana di Paulo Sousa. Una grandissima vittoria fuori casa quella della Lazio che tiene vivo il discorso Champions League, insieme alla Roma che a sua volta vince, in casa, una partita complicata contro il Verona. Sarri sà che è un momento cruciale della stagione in cui tutto può mutare di giornata in giornata, perciò bisognerà dare continuità al momento positivo.

Lazio, occhi sulla prossima giornata

Sarri guarderà con molta attenzione alla prossima giornata di Serie A, dove ci sarà il big match tra Milan–Atalanta, decisivo in chiave quarto posto. Sarri e Mourinho avranno d’altra parte incontri “facili” sulla carta, rispettivamente con Sampdoria e Cremonese. Questa sfida potrebbe rimescolare i punti e vedere nuovi scenari in campionato.