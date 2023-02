Lazio, si lavora in vista del Cluj. Ci sono due rientri| I nomi

Rientri per Milinkovic e Zaccagni

Per i titolari di Salerno oggi scarico in palestra e ripresa degli allenamenti a ranghi ridottissimi per la squadra di Maurizio Sarri. Il tecnico ieri ha fatto a meno di due perni fondamentali della sua squadra: Zaccagni squalificato e Milinkovic-Savic alle prese con un virus gastrointestinale. I due giocatori dovrebbero essere a completa disposizione per la gara di Conference League di giovedì contro il Cluj. Insieme a loro la coppia difensiva sarà composta da Gila e Casale, in attacco Immobile e Felipe Anderson, prova a conquistare la maglia da titolare Pellegrini, che rimane un passo indietro a Hysaj e Marusic.