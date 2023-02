Roma, Abraham ci può essere con il Salisburgo| Le novità

Roma, Abraham potrebbe usare una maschera protettiva

La Roma ha battuto il Verona senza i suoi gioielli: Dybala in tribuna, Pellegrini in panchina, Tammy Abraham costretto ad uscire per una violenta botta all’occhio al 15′ del primo tempo. Se per i primi due le speranze di vederli in campo contro il Salisburgo in Europa League sono buone, per l’inglese stamattina la prognosi ha dato almeno 10 giorni senza campo. Ma la novità arriva poco fa, secondo Sky Sport, non essendoci lesione all’occhio, nella partita di giovedì il calciatore sarà a disposizione di Mourinho e può giocare indossando una maschera protettiva in carbonio. Buone notizie finalmente per il popolo giallorosso.