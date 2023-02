Roma, brutte notizie per Abraham| Le condizioni

Roma, Abraham salta il Salisburgo

L’infortunio che ha causato attimi di terrore ieri sera allo stadio Olimpico di Roma per Abraham lo terrà fuori per almeno 10 giorni. Dopo l’operazione alla palpebra inferioe, Abraham salterà la sfida qualificazione contro il Salisburgo in Europa League la sfida contro la Cremonese in campionato. Si potrebbe rivedere in campo contro la Juventus, nella sida casalinga del 5 Marzo. Quasi sicuramente Mourinho farà scaldare Belotti, che sta facendo bene nelle ultime partite, per sostituire l’inglese in almeno due match.