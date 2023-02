Roma, Dybala è pronto per l’Europa League| La situazione

Dovrebbe essere recuperato per il Salisburgo

L’uscita dal match contro il Salisburgo per Dybala ha preoccupato tutto il mondo giallorosso. Ma con il senno di poi, per fortuna Mourinho ed il giocatore hanno deciso di fermarsi subito, di non continuare a giocare sul dolore, perché così si è minimizzato il tempo di recupero e il calciatore può già tornare in campo con il Salisburgo nel match di ritorno, dove ci sarà il dovere di conquistare la qualificazione. E senza Dybala, la Roma è diversa, quindi conta tutto sul sul leader: finora il calciatore ex Juventus, come riportato da Il Messaggero, ha cambiato sempre il volto alla squadra di Mourinho, segnando 11 reti in totale e fornendo ben 7 assist, ed affiatando sempre di più il legame con Abraham.