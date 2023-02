Roma, Dybala forza il rientro: l’argentino pronto per l’Europa League?

Roma, Dybala spera di rientrare giovedì contro il Salisburgo

Giovedì sera la Roma affronterà il Salisburgo nel ritorno dei play-off dell’Europa League. I giallorossi dovranno rimontare lo zero a uno dell’andata, impresa non proprio semplice contro una squadra tosta come quella degli austriaci. Proprio per questo motivo Mourinho spera di recuperare i suoi calciatori più importanti, tra questi Paulo Dybala, il quale sta recuperando dal sovraccarico al flessore della coscia sinistra, accusato proprio durante la gara col Salisburgo.

Roma, Dybala si è allenato individualmente

Dybala continua ad allenarsi nella palestra di casa sua, proprio come la scorsa settimana, per recuperare dal sovraccarico muscolare. La Joya oggi pomeriggio si è allenato individualmente con pesi e vari macchinari per recuperare più velocemente in vista dei numerosi impegni dei giallorossi in programma nei prossimi giorni. “Senza perdere di vista l’obiettivo”, il messaggio lanciato dall’argentino nell’ultimo post pubblicato su Instagram.