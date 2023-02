Sané esalta Origi: “È il migliore attaccante con cui abbia mai giocato”. Il Milan spera

Milan, parole d’amore di Sané per Origi

Intervenuto ai microfoni di 1teamsports su TikTok, Sadio Mané ha elogiato Divock Origi. Il giocatore senegalese, trasferitosi quest’anno al Bayern di Monaco, ha definito Origi il miglior attaccante con cui lui abbia mai giocato. Origi e Mané hanno passato grandi stagioni in quel di Liverpool, club con il quale hanno vinto insieme la Champions League nella stagione 2018/19.

Origi è arrivato al Milan l’estate scorsa, dopo aver passato i precedenti 4 anni a Liverpool, sponda Reds. Il belga sta faticando moltissimo in questa stagione e per ora ha realizzato soli 2 goal in 21 presenze con la maglia del Diavolo. Tuttavia, la dirigenza e i tifosi del Milan si aspettano qualcosa di più da lui, dato che anche l’entusiasmo che si era creato intorno a lui quando è stato annunciato il suo acquisto da parte del club rossonero.