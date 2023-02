Torino-Cremonese, le ultimissime sulle formazioni

Torino-Cremonese, Ballardini alla ricerca dei tre punti

Il nuovo tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, è ancora alla ricerca dei tre punti in campionato. Dopo le clamorose vittorie contro Napoli e Roma, in Coppa Italia, i grigiorossi cercano di rialzare la testa anche in campionato. Juric, invece, vuole rimane in scia al discorso Europa caricando e portando i suoi alla vittoria.

Torino-Cremonese, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. All. Ballardini