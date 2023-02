Calciomercato, Icardi verso il Milan?

Il futuro di Mauro Icardi torna a far discutere. Il centravanti argentino attualmente in prestito al Galatasaray è però ancora sotto contratto PSG e ha un contratto in scadenza tra un anno. L’attaccante ex Inter sta ritrovando una seconda giovinezza in Turchia, con il club giallorosso che è pronto a riscattare il calciatore, che però vorrebbe tornare in Italia visto che il Milan è da tempo sulle tracce del calciatore ex Sampdoria, per la gioia di Wanda Nara.