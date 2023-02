Calciomercato Inter, Ausilio svela: “A breve potrebbero esserci novità positive. E sull’arrivo di Thuram..”

Intervistato ai microfoni di Sky per l’evento organizzato da United Onlus all’hotel Gallia, il ds dell’Inter ha parlato di mercato e non solo. Queste le sue parole:

“Svolta contro il Porto? Non penso si debba parlare di svolta, l’Inter sta facendo bene da mesi, oggi abbiamo il ritardo dal Napoli ma è un caso unico in Europa. L’unica partita che ha perso è contro di noi, il nostro cammino è strapositivo anche in Champions League, cercheremo di fare il meglio mercoledì contro una squadra forte come il Porto, una squadra di tradizione nella competizione ma anche in Portogallo sta facendo bene”

Come vive Inzaghi le critiche dopo qualche passo falso?

“Lo vedo sereno, sono cose che arrivano da fuori forse perché sono alte le aspettative. L’Inter deve giocare per vincere ma solo una vince alla fine. L’Inter ha avuto continuità negli ultimi quattro anni, abbiamo vinto tre titoli, siamo sempre lì. Se capita la straordinarietà del cammino di una squadra come sta facendo il Napoli, bisogna fare i complimenti. Siamo in linea con i programmi, 47 punti di solito si può lottare per lo scudetto. Abbiamo la Champions, una semifinale di Coppa Italia, abbiamo vinto la Supercoppa alla grande. Cercheremo di centrare gli obiettivi”

Come sta il bilancio?