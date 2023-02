Calciomercato Juventus, Allegri deluso dal centrocampista| Ecco il suo futuro

Allegri non riesce ad inserirlo negli schemi

Durante la campagna acquisti di giugno, Leandro Paredes era arrivato con tante aspettative. Tutti si aspettavano che la sua esperienza internazionale avrebbe dato una mano al centrocampo della Juventus, soprattutto avrebbe aiutato i giovano a crescere. Questo non è stato. Allegri non riesce a far inserire il centrocampista argentino, che fino ad ora risulta il colpo di mercato più deludente della campagna estiva. Il classe 1994, quasi sicuramente non verrà riscattato dal PSG. Speriamo di vedere in questi ultimi mesi a Torino, almeno dei leggeri miglioramenti.