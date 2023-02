Calciomercato Juventus, l’attaccante verso la permanenza: altro bomber di scorta per Allegri

Calciomercato Juventus, Milik resta a Torino

In attesa di definire il mercato del prossimo anno, in Polonia non hanno dubbi. Arek Milik resterà ancora a Torino poichè i bianconeri hanno apprezzato molto le prestazioni dell’attaccante del Napoli che ha realizzato 9 gol.

Il club bianconero riscatterà probabilmente quindi il calciatore per 7 milioni di euro visto che Vlahovic è sempre più vicino ad un addio definitivo a fine stagione con Real Madrid e Manchester pronte ad accappararsi le prestazioni dell’ex Fiorentina.