Calciomercato Lazio, Tare torna a parlare del campione: ecco le sue parole

Si riaccendono le voci di mercato su Milinkovic-Savic, che lo vedrebbero sempre più lontano dalla Capitale. Il centrocampista serbo è perno della squadra da circa 10 anni e forse, nel mese di giugno, le strade potrebbero dividersi. La conferma, in un certo senso, arriva anche dal ds della Lazio, Igli Tare, intervenuto ai microfoni di Dazn.

“Quanto è difficile trattenere Milinkovic? Fa parte del gioco, chi ha vissuto e chi ha giocato nella Lazio sa che si crea un legame forte con la società e con la città. Basta vedere la nostra squadra: ci sono tanti calciatori che sono con noi da tanto tempo. Lui è uno di questi, ha un legame fortissimo con la Lazio. Non ci siamo ancora detti niente, ma si vedrà e si deciderà per il meglio per lui e per la società. Se dovessi scegliere un calciatore su cui puntare per andare in Champions League sarei ingiusto. Ci sono però quei calciatori-simbolo fondamentali per lottare per un traguardo così importante. Uno tra loro, che è anche l’emblema di questa squadra è il capitano Ciro Immobile. Cosa serve per la Champions? La pazienza. E creare le basi per lottare per certi obiettivi. Poi ci sono tanti fattori che giocano un ruolo: la fortuna, gli infortuni durante la stagione. Noi siamo consapevoli di avere una squadra che potrebbe lottare per la Champions e lo dice la classifica. Da qui a raggiungerlo ci sarà tanta strada da fare, cercheremo di vivere giorno per giorno. Nasconderci ora non ha senso, cercheremo di dire la nostra da qui alla fine”