Calciomercato Napoli, Kvara rifiuta tutto. Novità sulla clausola rescissoria

Calciomercato Napoli, Venerato: “Kvara firmerà il rinnovo”

Intervenuto a ‘Terzo tempo’ su Tele A, il giornalista di mercato della Rai Ciro Venerato ha parlato del Napoli di Kvaratskhelia.

Queste le sue parole: “Voglio raccontare una bellissima storia non di mercato, ma di vita. Credo che pochissime volte nella mia carriera mi è capitato di raccontare di un giocatore che chiede un progetto e felicità e non chiede soldi, questo il caso di Kvara. Ha detto al suo manager di fermare ogni interesse e trattative di Real Madrid, Newcastle, o altre, perché lui è felice di restare a Napoli. Firmerà un nuovo contratto a giugno, che considerando le cifre che girano per giocatori che non sono neanche degni di portagli le scarpette, non sono alte. 2,5mln con ricchi bonus legati al suo rendimento. Il Napoli gli allungherà di un altro anno il contratto, passando da 4 a 5 anni. E non ha chiesto neanche una clausola rescissoria, che di solito è la scappatoia legale che chiedono i calciatori per andar via. Un fuoriclasse appetito da mezzo mondo che dice: io preferisco vivere”.