Shahid Khan interessato al’acquisto della Ternana

Bandecchi lo aveva già detto di volersi disfare della Ternana, ed in effetti la notizia di ieri è quella che c’è un reale interessamento all’acquisto da parte di Shahid Khan, imprenditore nel mondo dell’automotive. Secondo i rumors, il prezzo di vendita si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, ed entro la serata si avranno notizie più certe sulla vendita del club.

CHI E’ SHAHID KHAN

Ingegnere di professione, Shahid Khan ha acquistato il fornitore di componenti per auto Flex-N-Gate dal suo ex datore di lavoro nel 1980. Il suo progetto per un paraurti monopezzo per camion è stato la base del suo successo; l’azienda ha ora 69 stabilimenti in tutto il mondo e oltre 26.000 dipendenti. Khan possiede anche i Jacksonville Jaguars della NFL, che ha acquistato nel 2012, e la squadra di calcio del Regno Unito Fulham, acquistata nel 2013. Lui e suo figlio, Tony, hanno lanciato All Elite Wrestling, una società di intrattenimento di wrestling professionale e concorrente della WWE, nel 2019. È uno dei principali finanziatori di Black News Channel, un canale di notizie via cavo 24 ore su 24, lanciato nel febbraio 2020. Secondo Forbes, è al 143° posto nel mondo tra gli uomini più ricchi.