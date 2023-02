Francoforte-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Francoforte-Napoli, Spalletti cerca la vittoria

Il Napoli di Spalletti affonterà l’Eintracht Francoforte, nel match di Champions League. I partenopei stanno vivendo un momento favoloso, tranne la brutta macchia in Coppa Italia, e tenteranno in ogni modo di continuare il cammino in Europa.

Francoforte-Napoli, le probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp – Tuta, Jakic, Ndicka – Knauff, Kamada, Sow, Max – Lindstrom, Gotze – Kolo Muani. All. Glasner.

Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Zielinski – Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.