Il martedì del betting, la Champions League | Bonus di benvenuto

Si parte con un classico della Champions League

Negli ottavi di Champions League si sfidano Liverpool–Real Madrid. Due squadre che hanno fatto la storia di questa competizione, ma che arrivano in due momenti diversi: i padroni di casa infatti non se la passano molto bene iin campionato, e lottano ccertamente per obbiettivi diversi rispetto a querlli prefissti ad inizio anno; gli ospiti invece arrivano dalla conquista del Mondiale per Club, e quindi con tanto morale. I bookmakers vedono il match così: 2.3 il segno 1 su Sportbet, 3.60 il segno X su Sportbet e 3.30 il segno 2 su Betfair.

Si vola in Germania

Altro ottavo di finale di Champions è quello tra Eintracht Francoforte e Napoli. Gli ospiti stanno asfaltando la Serie A, mantenendo un ritmo di prestazioni elevatissimo ed ora vogliono fare il grande passo; tedeschi che viaggiano in campionato per la loro strada, lottando per un posto nella prossima Champions League. I bookmakers danno leggermente favorito il Napoli: 2.2 il segno 2 su Sportbet, X a 3.55 su Sportbet e segno 1 a 3.45 su Snai.